Coronavirus | Greta Thunberg sospende le proteste e va online

Roma, 30 ottobre 2020 - Il Coronavirus crea problemi anche agli ambientalisti. L'attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese a ...

