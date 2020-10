Coronavirus Germania, mai tanti casi in un giorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Berlino, 30 ott. (Adnkronos) - Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Berlino, 30 ott. (Adnkronos) - Nuovo record didi Covid-19 registrati in 24 ore in: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto alprima.

