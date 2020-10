Coronavirus, eseguiti 215.085 tamponi in Italia e scoperti altri 31.801 nuovi contagi. Le vittime da ieri sono 199 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In attesa delle prime conseguenze – ci auguriamo – del recente Dpcm, nel frattempo prosegue la massiccia opera di screening in tutto il Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti effettuati 215.085 tamponi, che hanno portato alla luce altri 31.804 nuovi contagi. Come spiega il ministero della Salute, ad oggi il numero totale dei casi è di 647.764 Premesso che ormai nessuna regione è a contatti zero, è ancora la Lombardia la regione maggiormente colpita da questa inarrestabile recrudescenza, con qualcosa come 8.960 casi. Seguono quindi la Campania (3.186), ed il Veneto (3.012). Crescono anche i numeri censiti sia in Toscana (2.765), che in Piemonte (2.719). Ed ora è soltanto la Basilicata a mantenere il numero dei nuovi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 ottobre 2020) In attesa delle prime conseguenze – ci auguriamo – del recente Dpcm, nel frattempo prosegue la massiccia opera di screening in tutto il Paese. Nelle ultime 24 orestati infatti effettuati 215.085, che hanno portato alla luce31.804. Come spiega il ministero della Salute, ad oggi il numero totale dei casi è di 647.764 Premesso che ormai nessuna regione è a contatti zero, è ancora la Lombardia la regione maggiormente colpita da questa inarrestabile recrudescenza, con qualcosa come 8.960 casi. Seguono quindi la Campania (3.186), ed il Veneto (3.012). Crescono anche i numeri censiti sia in Toscana (2.765), che in Piemonte (2.719). Ed ora è soltanto la Basilicata a mantenere il numero dei...

