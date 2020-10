Coronavirus: effetto lockdown in Francia, nuovo esodo parigini verso provincia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - effetto lockdown in Francia e, come era capito a marzo, arriva l'esodo dei parigini che cercano un rifugio in provincia. Ieri, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove misure di restrizioni decise del Governo transalpino (a mezzanotte tra giovedì e venerdì), si sono registrati oltre 700 chilometri di traffico lungo le strade e le autostrade che circondono la capitale. Un 'revival' della primavera scorsa quando, secondo i media francesi, il 17% dei parigini avevano abbandonato la capitale per raggiungere le loro seconde case in campagna. Strade ma non solo. Per fuggire dalla capitale i parigini scelgono anche il treno. Secondo la radio francese 'Europe 1' circa 50 mila biglietti di Tgv, il treno ad alta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) -ine, come era capito a marzo, arriva l'deiche cercano un rifugio in. Ieri, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove misure di restrizioni decise del Governo transalpino (a mezzanotte tra giovedì e venerdì), si sono registrati oltre 700 chilometri di traffico lungo le strade e le autostrade che circondono la capitale. Un 'revival' della primavera scorsa quando, secondo i media francesi, il 17% deiavevano abbandonato la capitale per raggiungere le loro seconde case in campagna. Strade ma non solo. Per fuggire dalla capitale iscelgono anche il treno. Secondo la radio francese 'Europe 1' circa 50 mila biglietti di Tgv, il treno ad alta ...

TV7Benevento : Coronavirus: effetto lockdown in Francia, nuovo esodo parigini verso provincia... - CanesiCarlo : @fallujaj2008 @sistoandrea1980 @jacketizi @AdryWebber E dimmi quelli li quanti anni hanno ? E quali altre patologie… - waltergianno : ?? #CORONAVIRUS: CONTE VEDE CAPIDELEGAZIONE ?? Ok, altro #DPCM. Ma così non si dà il tempo ai precedenti di fare effe… - laConceria : #Toscana, l’effetto #coronavirus colpisce #SaBaShoes e pelletteria Lara - PietroRdV1 : 'Coronavirus, lo studio shock dell'Ispi: isolare subito gli anziani può salvare migliaia di vite.' Urge dibattito s… -