Coronavirus | De Luca | “Dal governo ‘strologherie’ come don Ferrante dei Promessi Sposi”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) NAPOLI – “Vediamo di decidere subito perchè ogni ora perduta sono migliaia di contagi in più e in una situazione che è enormemente piu’ difficile e più grave rispetto a febbraio o marzo”. Lo ha detto, in diretta su Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione ha paragonato “alcuni esponenti anche autorevolissimi del governo” a “don Ferrante dei Promessi Sposi che, di fronte alle peste, strologava sugli accidenti e le sostanze. A volte ho la sensazione di ascoltare queste strologherie”.DE LUCA: “LOCKDOWN A NAPOLI E MILANO? UNA STUPIDAGGINE”

Sono vettori terribili per le famiglie, anche se asintomatici ma contagiano un maniera spaventosa". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in ...La Campania ha registrato 3.186 casi positivi al coronavirus con 18.650 tamponi effettuati. Lo ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca in diretta Facebook.