Coronavirus | da Philip Morris indennità 100% | Robotti “Priorità persone”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Integrazione aldell'indennità economica riconosciuta dall'INPS nei casi di congedo per i lavoratori con figli sotto i 14 anni di età che siano posti in quarantena scolastica. E' quanto prevede l'accordo sottoscritto tra laManufacturing & Technology Bologna e i sindacati di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl Bologna. “Questo accordo – commenta Simona, Director P&C dello stabilimentoManufacturing & Technology Bologna – riconferma come la nostra assoluta priorità siano le persone che lavorano con noi e la comunità in cui operiamo. Dallo scoppio della crisi legata al COVID-19, tutta l'organizzazione sta compiendo sforzi immensi non solo al fine di garantire un ...