Coronavirus | Conte-capidelegazione su scuola | Azzolina ferma su no chiusure

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La riunione sarebbe stata chiesta dal ministro della, Lucia, per fare il punto con il premier Giuseppee idi maggioranza, a quanto apprende l'Adnkronos. Un punto sulle diverse situazioni nel Paese ma con una base di partenza precisa: per la ministra, le scuole vanno tenute aperte, come del resto in Francia e in Germania, entrate in lockdown ma fatta salva la possibilità per i ragazzi di restare sui banchi. Una linea condivisa dai 5 Stelle -"è l'ultima cosa che il governo deve chiudere", ripete il capo delegazione grillino, Alfonso Bonafede agli alleati di governo- e anche da Italia Viva, da sempre per le scuole aperte. "I nostri ragazzi, tutti, hanno bisogno dellain presenza", ha detto anche oggi Teresa Bellanova. ...