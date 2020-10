Coronavirus: Conte-capidelegazione su scuola, Azzolina ferma su no chiusure (2) (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Adnkronos) - La linea della ministra Azzolina non coincide con quella più rigorista del ministro della Salute, Roberto Speranza. La fotografia settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità di oggi è drammatica: 11 regioni a rischio (con Lombardia e Piemonte che oltrepassano la soglia del Rt2) e uno scenario in evoluzione verso il 4, quello peggiore. Un allarme ovviamente recepito dal ministro della Salute ma anche dal Pd. "La Azzolina vuole tenere aperte le scuole a prescindere -osserva una fonte di governo- ma l'Rt di alcune regioni, alla fine, prenderà il sopravvento. Difficile non prendere una decisione di buon senso se gli ospedali vanno in sofferenza". Ma per i 5 Stelle, "è giusto che i governatori si assumano le loro responsabilità". Ovvero che a decidere su nuove strette siano loro e non il governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Adnkronos) - La linea della ministranon coincide con quella più rigorista del ministro della Salute, Roberto Speranza. La fotografia settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità di oggi è drammatica: 11 regioni a rischio (con Lombardia e Piemonte che oltrepassano la soglia del Rt2) e uno scenario in evoluzione verso il 4, quello peggiore. Un allarme ovviamente recepito dal ministro della Salute ma anche dal Pd. "Lavuole tenere aperte le scuole a prescindere -osserva una fonte di governo- ma l'Rt di alcune regioni, alla fine, prenderà il sopravvento. Difficile non prendere una decisione di buon senso se gli ospedali vanno in sofferenza". Ma per i 5 Stelle, "è giusto che i governatori si assumano le loro responsabilità". Ovvero che a decidere su nuove strette siano loro e non il governo ...

