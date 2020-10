Coronavirus: Conte a sindacati, 'cassa Covid gratuita per datori lavoro' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La cassa Covid sarà gratuita per i datori di lavoro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i sindacati, dove ha annunciato che "il blocco dei licenziamenti verrà prolungato alla fine di marzo". "Stiamo vivendo una situazione complessa - ha sottolineato - con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo, il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Lasaràper idi". Lo ha detto il premier Giuseppenel corso dell'incontro con i, dove ha annunciato che "il blocco dei licenziamenti verrà prolungato alla fine di marzo". "Stiamo vivendo una situazione complessa - ha sottolineato - con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo, il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza".

