Coronavirus, boom di nuovi contagi: oltre 31mila, i decessi sono 199. L’Iss: “L’indice RT sale a 1,7. La situazione è grave: l’Italia passa dallo scenario 3 al 4, quello del lockdown” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Già cinque regioni sono in questa condizione: Calabria (Rt 1,84), Emilia Romagna (1,6), Lombardia 2,01), Piemonte (1,99) e Bolzano (Rt a 1,92). Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gi&a; cinque regioniin questa condizione: Calabria (Rt 1,84), Emilia Romagna (1,6), Lombardia 2,01), Piemonte (1,99) e Bolzano (Rt a 1,92).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, l’Iss: “L’indice RT sale a 1,7. La situazione è grave: l’Italia passa dallo scenario 3 al 4, quello del lockdown” La Stampa Coronavirus, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi, 199 morti

