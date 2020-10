Coronavirus, bollettino drammatico. Esplosione di positivi, 11 regioni ad alto rischio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni importanti e lockdown come unica soluzione per frenare l’epidemia. Crescono i ricoveri ordinari, 1.030 in più (ieri erano 983), e sono ora 16.994, mentre le terapie intensive crescono di 95 unità (ieri 115), per un totale che sale a 1.746. Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. “Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salgono ancora i contagi dain Italia. Ildi venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso dità al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni importanti e lockdown come unica soluzione per frenare l’epidemia. Crescono i ricoveri ordinari, 1.030 in più (ieri erano 983), e sono ora 16.994, mentre le terapie intensive crescono di 95 unità (ieri 115), per un totale che sale a 1.746. Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. “Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino di oggi ?? ?? +31.084 nuovi casi ?? +199 nuovi decessi ?? +95 terapie intensive - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - pinino65 : #Coronavirus #CoronavirusItalia, record di contagi in #Italia: oltre 31 mila, in #Sicilia si sfiorano i mille casi… - Mauro73432329 : -