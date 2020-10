Coronavirus: Autogrill, non siamo movida, rispettiamo norme Dpcm (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "Tutti i punti vendita del gruppo operano nel pieno rispetto delle regole e rimangono aperti dopo le ore 18 per svolgere il necessario servizio di pubblica utilità lungo le autostrade d'Italia". Lo comunica Autogrill in una nota dopo la notizia di una festa di compleanno che secondo la stampa si sarebbe svolta, in violazione delle norme dell'ultimo Dpcm in un'area di sosta di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. "Quanto allo specifico avvenimento, si segnala che l'area di servizio in questione non ha marchio Autogrill e non è gestita da alcuna azienda del gruppo", si spiega dal gruppo. "Ci inorgoglisce essere un simbolo per gli italiani, ma raccomandiamo di riportare sempre con la giusta attenzione e sensibilità notizie riguardanti assembramenti (o inviti ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "Tutti i punti vendita del gruppo operano nel pieno rispetto delle regole e rimangono aperti dopo le ore 18 per svolgere il necessario servizio di pubblica utilità lungo le autostrade d'Italia". Lo comunicain una nota dopo la notizia di una festa di compleanno che secondo la stampa si sarebbe svolta, in violazione delledell'ultimoin un'area di sosta di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. "Quanto allo specifico avvenimento, si segnala che l'area di servizio in questione non ha marchioe non è gestita da alcuna azienda del gruppo", si spiega dal gruppo. "Ci inorgoglisce essere un simbolo per gli italiani, ma raccomandiamo di riportare sempre con la giusta attenzione e sensibilità notizie riguardanti assembramenti (o inviti ad ...

ilpapa17 : Per chi volesse andare a ristorante dopo le 18 è semplice , basta andare in autogrill , loro sono aperti 24ore .… - titanium_79 : Gesù vi vede che vi state organizzando gli aperitivi dalle 18:00 in poi al supermercato e in autogrill. Sembrava f… - capodannoff : Capodanno in #Autogrill - - StefanoBruni78 : E poi ci troveremo come le star a bere del whisky all'autogrill.. #coronavirus #coprifuoco @lefrasidiosho -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Autogrill Coronavirus: Autogrill, non siamo movida, rispettiamo norme Dpcm Il Tempo Coronavirus: Autogrill, non siamo movida, rispettiamo norme Dpcm

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "Tutti i punti vendita del gruppo operano nel pieno rispetto delle regole e rimangono aperti dopo le ore 18 per svolgere il necessario servizio di pubblica utilità lungo ...

Napoli, lavoratori dello spettacolo in piazza: "Esclusi dal Decreto ristori, ci servono sostegni"

Oltre 500 lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza a Napoli per chiedere aiuti e sostegni economici nella grave pandemia da Coronavirus che sta vivendo il paese.

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "Tutti i punti vendita del gruppo operano nel pieno rispetto delle regole e rimangono aperti dopo le ore 18 per svolgere il necessario servizio di pubblica utilità lungo ...Oltre 500 lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza a Napoli per chiedere aiuti e sostegni economici nella grave pandemia da Coronavirus che sta vivendo il paese.