Coronavirus: altro balzo nei contagi, 4 Regioni già nello scenario 4 (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al momento ci sono 11 Regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2. È quanto hanno illustrato nel corso della relazione settimanale sull'andamento dell'emergenza sanitaria in Italia il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e quello del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Tra l'8 ottobre e il 21 ottobre 2020, secondo la relazione, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori anche a 1,5. Le Regioni a rischio alto indicato dalle due autorità sanitarie sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la ...

