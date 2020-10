Coronavirus, a Palermo protesta mondo dello spettacolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) In circa 400 tra attori, musicisti, comici, operatori, costumisti davanti al teatro Massimo di Palermo. Il mondo degli spettacoli protesta contro il Governo e l’ultimo Dpcm che sta mettendo in ginocchio tutto il settore, per via delle chiusure di cinema e teatri. mra/fsc/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) In circa 400 tra attori, musicisti, comici, operatori, costumisti davanti al teatro Massimo di. Ildegli spettacolicontro il Governo e l’ultimo Dpcm che sta mettendo in ginocchio tutto il settore, per via delle chiusure di cinema e teatri. mra/fsc/vbo/r su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale l'allerta del Ministero degli Interni , rischio tensioni sociali con la nuova stretta. Migliaia i… - Italpress : Coronavirus, a Palermo protesta mondo dello spettacolo - CorriereCitta : Coronavirus, a Palermo protesta mondo dello spettacolo - Lgiova66 : RT @AleRusso_SR: #Coronavirus, a #Palermo al via il drive-in per i #tamponi: 'Ne facciamo 200 ogni 90 minuti, già diversi positivi' https:/… -