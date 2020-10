Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Belgio in lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Berlino ha anche aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid: tutta l’Italia, ad eccezione della Calabria, è considerata zona ad alto rischio in Germania, coinvolta nelle restrizioni di viaggio a partire dal 1 novembre. La Francia invece si riavvicina ai 50mila casi in 24 ore. Ma l’ondata di nuovi casi non si arresta neanche in Belgio, paese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nuovi positivi sono sempre di più, anche in, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 499.694, quello dei decessi 10.349, 77 in più rispetto al giorno prima. Berlino ha anche aggiornato l’elenco delle zone a rischio Covid: tutta l’Italia, ad eccezione della Calabria, è considerata zona ad alto rischio in, coinvolta nelle restrizioni di viaggio a partire dal 1 novembre. Lainvece si riavvicina aiin 24 ore. Ma l’ondata di nuovinon si arresta neanche in, paese ...

clikservernet : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - Noovyis : (Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Be… - rebybor1 : RT @Libero_official: Il #bollettino del #28ottobre, impennata senza precedenti: i contagi da #coronavirus sfondano i 24mila casi https://t… - iside50 : RT @Libero_official: Il #bollettino del #28ottobre, impennata senza precedenti: i contagi da #coronavirus sfondano i 24mila casi https://t… - zazoomblog : Coronavirus 205 decessi in 24 ore. Salgono ancora i nuovi contagi che sfiorano 25mila con 24mila tamponi in più – I… -