Conto corrente, pensioni e immobili: prelievo forzoso in arrivo? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Conto corrente potrebbe essere la vittima perfetta di questa crisi economica che accompagna a braccetto un’emergenza sanitaria destinata a non finire molto presto. Si sente spesso parlare di patrimoniale e di prelievo forzoso. C’è chi è d’accordo, in un prelievo di percentuale proporzionale alle somme depositate sul Conto, per risanare qualche disastro e i problemi in corso e chi invece lo vedrebbe letteralmente come un furto bello e buono. Per il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, intervenuto in un programma su Youtube (“L’altro punto di vista”) a cura di Money.it, il prelievo forzoso tanto temuto potrebbe essere vicino.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilpotrebbe essere la vittima perfetta di questa crisi economica che accompagna a braccetto un’emergenza sanitaria destinata a non finire molto presto. Si sente spesso parlare di patrimoniale e di. C’è chi è d’accordo, in undi percentuale proporzionale alle somme depositate sul, per risanare qualche disastro e i problemi in corso e chi invece lo vedrebbe letteralmente come un furto bello e buono. Per il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, intervenuto in un programma su Youtube (“L’altro punto di vista”) a cura di Money.it, iltanto temuto potrebbe essere vicino.Segui Termometro Politico su Google ...

Corriere : Il presidente Usa ha un conto bancario in Cina e in quel Paese, tra il 2013 e il 2015, ha pagato le tasse - Mov5Stelle : Con il #decretoRistori abbiamo pensato a contributi a fondo perduto per quelle attività che hanno subito importanti… - repubblica : Usa, il New York Times: 'Trump ha un conto corrente in Cina e lì ha pagato tasse' [aggiornamento delle 09:20] - il_Giangi : #Melania bacia #Trump in pubblico per rassicurare gli americani sull'ottimo stato di salute del suo stomaco e del s… - RespSocialeRai : #RaccoltaFondi straordinaria a favore del @DPCgov per sostenerla nell’impegno contro il #Coronavirus. Per donare… -

Ultime Notizie dalla rete : Conto corrente Imposta di bollo sul conto corrente chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate Segugio.it La truffa dei Gratta e vinci: indagato ex guardalinee mantovano

Per il disturbo i “vincitori” trattenevano per sé una quota delle vincite, mentre il resto lo trasferivano sui conti correnti dei complici e di persone a loro vicine. Risulta che Copelli dopo ...

Professionisti e indagini finanziarie: escluse le presunzioni anche ai fini Iva

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 è applicabile anche alla normativa Iva: è quindi onere dell’Amministrazione finanziaria provare che i prelevamenti ingi ...

Per il disturbo i “vincitori” trattenevano per sé una quota delle vincite, mentre il resto lo trasferivano sui conti correnti dei complici e di persone a loro vicine. Risulta che Copelli dopo ...La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 è applicabile anche alla normativa Iva: è quindi onere dell’Amministrazione finanziaria provare che i prelevamenti ingi ...