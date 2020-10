Conte | “Lukaku lo recupereremo senza fretta Stiamo valutando soluzioni alternative”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Conferenza stampa in casa Inter che domani affronterà il Parma. A parlare il tecnico nerazzurro, Antonioche ha analizzato il momento dell’Inter, con l’infortunio a Lukaku che ha rovinato i piani. Queste le parole di: “Lukaku? Ha avuto un problema muscolare contro lo Shakhtar, quando ha calciato la punizione, giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Sapete quanto è importante per noi, in un momento in cui manca anche Sanchez che si porta dietro un problema dalla Nazionale e non è ancora pronto.monitorando la situazione, agiremo per il meglio di Romelu e dell’Inter. Non faremo recuperi rapidi, non vogliamo fargli peggiorare la situazione, con lo staff medico valuteremo il da farsi poco alla volta ecorrere rischi”. Su Young: ...