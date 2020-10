Consulenti del lavoro | sostegno iscritti tra priorità nuova squadra

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Labitalia) - Rafforzare ilagli, soprattutto ai più giovani, e potenziare il dialogo con il legislatore per valorizzare il ruolo dei professionisti e dare al Paese la possibilità di avere norme chiare e di facile applicazione. Si possono sintetizzare così gli obiettivi che il nuovo Consiglio nazionale dell'ordine deidelsi darà per il triennio 2020-2023. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, a Roma, dopo il voto di rinnovo dello scorso 24 ottobre, che ha visto confermare al vertice la presidente uscente Marina Calderone, capolista della lista unica, che ha ricevuto il 97% delle preferenze. Tra le nuove cariche elette oggi, il vicepresidente Francesco Duraccio e il segretario Giovanni Marcantonio. Confermato, invece, tesoriere ...

ladyonorato : Covid e lavoro, il contagio in azienda è infortunio: L’impresa rischia processo penale e risarcimento - URGE predis… - GiusBuscema : RT @FondazioneStudi: ??La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, a Roma, dopo il voto di rinnovo dello scorso ?? 24 ottobre ? https://t.… - GiusBuscema : RT @rosario_deluca: Alle 15.30 nella striscia quotidiana di aggiornamento della TV dei Consulenti del Lavoro. In evidenza l'insediamento de… - FondazioneStudi : ??La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, a Roma, dopo il voto di rinnovo dello scorso ?? 24 ottobre ? - EfpaItalia : 'L'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori' scriveva #OscarWilde. Compiere degli sbagli è naturale, anche p… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulenti del

Il Tempo

Si possono sintetizzare così gli obiettivi che il nuovo Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro si darà per il triennio 2020-2023. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, a ...Slitta la sentenza a carico di Pietro Genovese prevista per questo pomeriggio, venerdì 30 ottobre, per il processo con rito abbreviato a carico del giovane romano accusato ... hanno assistito ...