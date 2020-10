Consigli Fantacalcio | Attaccanti, la Flop 5 della 6a giornata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Attaccanti sConsigliati 6a giornata – Weekend ricco di sfide che possono portare davvero una grande quantità di bonus. La 6a giornata di Serie A si preannuncia piena di gol, in linea con i risultati di queste prime giornate di campionato. Attaccanti grandi protagonisti finora, ma purtroppo non è sempre così. Molti Attaccanti non appaiono ancora in grande spolvero, forse a causa della preparazione estiva troppo corta. Se tanti si stanno riscattando dalla deludente scorsa stagione, altri non si stanno confermando sui propri livelli o non riescono a sfruttare le occasioni offerte dai mister. Potremmo citare i casi di Muriel, un po’ dimenticato nelle ultime uscite, o di Cutrone, sempre più ai margini del progetto viola. Se avete tutti ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)ati 6a– Weekend ricco di sfide che possono portare davvero una grande quantità di bonus. La 6adi Serie A si preannuncia piena di gol, in linea con i risultati di queste prime giornate di campionato.grandi protagonisti finora, ma purtroppo non è sempre così. Moltinon appaiono ancora in grande spolvero, forse a causapreparazione estiva troppo corta. Se tanti si stanno riscattando dalla deludente scorsa stagione, altri non si stanno confermando sui propri livelli o non riescono a sfruttare le occasioni offerte dai mister. Potremmo citare i casi di Muriel, un po’ dimenticato nelle ultime uscite, o di Cutrone, sempre più ai margini del progetto viola. Se avete tutti ...

