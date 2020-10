Conferenza stampa del presidente della Regione Campania (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha indetto una diretta social per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. De Luca sull’emergenza Covid: “Non si è colto il senso della tragedia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) IlVincenzo De Luca ha indetto una diretta social per fare il puntosituazione sull'emergenza coronavirus. De Luca sull’emergenza Covid: “Non si è colto il sensotragedia” su Notizie.it.

NicolaPorro : ?? L'imbarazzante conferenza stampa di #Arcuri, l'attentato di #Nizza, la chiusura delle scuole di Emiliano. Questo… - GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - ilvolo : Ora possiamo svelarvi quello che ieri vi abbiamo solo anticipato, anzi, potete ascoltare tutto direttamente. Qui… - StufaMarcia1 : RT @valy_s: Ed intanto .. c’è #DeLuca in conferenza stampa che sta sfottendo una mamma che riferiva del pianto della sua bambina perché vol… - SimoneAvsim : #Chiesa: “Avrei voluto fare questa conferenza stampa 20 giorni fa al passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, ma t… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Commissario Straordinario 29 ottobre InvItalia Lamorgese “I decreti sicurezza hanno creato insicurezza”

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una conferenza stampa. “Gli sbarchi, anche nell’anno precedente al mio mandato, sono stati 9mila – ha aggiunto -. In questi mesi c ...

Atalanta, torna l'incubo Covid: positivo collaboratore di Gasperini

Video: Serie A, la moviola di Cesari (Mediaset) La conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stata annullata. La società è in attesa dell'esito del secondo tampone del ...

