Conferenza stampa Conte | «Fare bene al di là di Lukaku Sanchez non è pronto»

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Le sue parole.

Lukaku – «Ha avuto questo problemino muscolare durante la gara contro lo Shakhtar quando ha calciato la punizione. Ha tuttora questo affaticamento, è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Sapete benissimo che Romelu è importante per noi, così come gli altri, soprattutto avendo anche l'assenza di Sanchez che si è trascinato un problema dalla nazionale. Stiamo monitorando la situazione cercando di agire per il meglio del calciatore e ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Commissario Straordinario 29 ottobre InvItalia Atalanta, positivo il vice allenatore Raimondi: annullata la conferenza di Gasperini

Scatta la consueta procedura di isolamento del positivo e gruppo squadra che verrà sottoposto ad un nuovo tampone ...

Covid in serie A: il Sassuolo ha positivi un calciatore e due dello staff; l'Atalanta Raimondi dello staff tecnico

I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare». La conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stata annullata ...

I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare». La conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stata annullata ...