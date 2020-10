Conferenza stampa Chiesa: «Ringrazio la Fiorentina, orgoglioso di essere alla Juve» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Federico Chiesa parla nella Conferenza stampa di presentazione dopo il suo passaggio alla Juventus: ecco le sue parole Federico Chiesa parla in Conferenza stampa. Il nuovo acquisto della Juventus viene presentato oggi, dopo il periodo di sosta per le nazionali e l’isolamento fiduciario dei bianconeri. Ecco le sue parole. Fiorentina – «Avrei voluto fare questa Conferenza 20 giorni fa ma causa bolla e incontri ravvicinati non si è potuta fare prima. Ci tengo oggi a ringraziare la Fiorentina, la città di Firenze per questi 14 anni. Ringrazio anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso che mi hanno supportato nel bene e nel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Federicoparla nelladi presentazione dopo il suo passaggiontus: ecco le sue parole Federicoparla in. Il nuovo acquisto dellantus viene presentato oggi, dopo il periodo di sosta per le nazionali e l’isolamento fiduciario dei bianconeri. Ecco le sue parole.– «Avrei voluto fare questa20 giorni fa ma causa bolla e incontri ravvicinati non si è potuta fare prima. Ci tengo oggi a ringraziare la, la città di Firenze per questi 14 anni.anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso che mi hanno supportato nel bene e nel ...

