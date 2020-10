Conferenza piloti F1 GP Emilia Romagna Imola 2020: orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Conferenza stampa dei piloti alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna si terrà venerdì 30 ottobre. A partire dalle ore 13:00 nel format ormai divenuto classico della “virtual press conference”, i piloti di tutti i team si presenteranno nella sala stampa di Imola per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati. A causa dello slittamento della Conferenza al venerdì in Conferenza presenzieranno anche alcuni responsabili delle scuderie con Mattia Binotto che parlerà assieme ai due ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La Conferenza piloti del GP dell’Emilia Romagna verrà trasmessa in differita e in ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lastampa deialla vigilia del Gran Premio dell’si terrà venerdì 30 ottobre. A partire dalle ore 13:00 nel format ormai divenuto classico della “virtual press conference”, idi tutti i team si presenteranno nella sala stampa diper rispondere alle domande dei giornalisti accreditati. A causa dello slittamento dellaal venerdì inpresenzieranno anche alcuni responsabili delle scuderie con Mattia Binotto che parlerà assieme ai due ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Ladel GP dell’verrà trasmessa in differita e in ...

La conferenza stampa dei piloti alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna si terrà venerdì 30 ottobre. A partire dalle ore 13:00 nel format ormai divenuto classico della “virtual press ...

Seguirà alle 19.30 la conferenza stampa dei piloti. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre gli studi saranno live dal Museo Alfa Romeo di Arese. Inoltre, nel corso del weekend in programma ...

