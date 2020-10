Compleanno Maradona, il calcio lo omaggia: da Van Basten a Hamsik – VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armano Maradona compie oggi 60 anni: il mondo del calcio lo omaggia con molti interpreti, da Van Basten ad Hamsik – VIDEO Il mondo del calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi interpreti migliori, forse il migliore che abbia mai calcato un terreno di gioco, ovvero Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro compie oggi 60 anni. Tantissimi i messaggi di auguri per lui raccolti in questo VIDEO: da Van Basten a Valderrama, da Ronaldinho ad Hamsik passando per Trezeguet, Montero e Mouirnho. Visualizza questo post su Instagram Arranco mis 60 años, con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armanocompie oggi 60 anni: il mondo dellocon molti interpreti, da VanadIl mondo delsi è fermato per celebrare uno dei suoi interpreti migliori, forse il migliore che abbia mai calcato un terreno di gioco, ovvero Diego Armando. El Pibe de Oro compie oggi 60 anni. Tantissimi i messaggi di auguri per lui raccolti in questo: da Vana Valderrama, da Ronaldinho adpassando per Trezeguet, Montero e Mouirnho. Visualizza questo post su Instagram Arranco mis 60 años, con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias ...

realvarriale : Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in ques… - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - UEFAcom_it : Buon compleanno Diego Maradona! ???????? Il miglior ?? della storia è __________ - UgoBaroni : RT @SerieA: Un sinistro che ha riscritto la storia. ???? Buon compleanno Diego Armando Maradona! #WeAreCalcio - riddick1979 : Quando qualcun'altro farà girare un pallone in 15 metri scarsi di spazio su una punizione di seconda e con una barr… -