Compleanno Maradona, gli auguri del sindaco di Napoli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "auguri di cuore a Diego, cittadino di Napoli, il più grande calciatore di tutti i tempi. Con il tuo genio in campo hai portato Napoli dove i napoletani sognavano. Un abbraccio e grazie per le emozioni che ci hai dato e che resteranno per sempre nella storia della nostra Città". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, con un tweet porge i suoi auguri e quelli della città a Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

