Compleanno Maradona: el Pibe de Oro ringrazia le star del calcio per gli auguri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questo è il miglior regalo di Compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa”. Festeggia così il suo Compleanno Diego Armando Maradona, il calciatore leggendario che ha fatto sognare i tifosi partenopei e tutti gli amanti del calcio e che oggi ha compiuto 60 anni. E’ una valanga di messaggi quella che sta sommergendo el Pibe de Oro in queste ore. Tra loro, soprattutto personalità eccellenti del mondo del calcio che, per rendere omaggio al campione, hanno organizzato una carrellata di auguri, inviati a Maradona tramite video. Ronaldinho, Ronaldo, Murinho, Cannavaro. Ma anche Van Basten, Careca e tanti altri. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questo è il miglior regalo diche abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa”. Festeggia così il suoDiego Armando, il calciatore leggendario che ha fatto sognare i tifosi partenopei e tutti gli amanti dele che oggi ha compiuto 60 anni. E’ una valanga di messaggi quella che sta sommergendo elde Oro in queste ore. Tra loro, soprattutto personalità eccellenti del mondo delche, per rendere omaggio al campione, hanno organizzato una carrellata di, inviati atramite video. Ronaldinho, Ronaldo, Murinho, Cannavaro. Ma anche Van Basten, Careca e tanti altri. ...

realvarriale : Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in ques… - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - realvarriale : Grande #Gattuso che dribbla la domanda sul rinnovo del contratto facendo gli auguri a #Maradona per il compleanno. #Diego60 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Careca a Maradona: 'Ti voglio tanto tanto bene assai! Buon compleanno, amico mio!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Careca a Maradona: 'Ti voglio tanto tanto bene assai! Buon compleanno, amico mio!' -