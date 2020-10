Comparazione quote, Spezia-Juventus: i liguri sognano l'impresa (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Juve deve uscire dalle sabbie mobili dopo i pareggi contro Crotone e Verona e la sconfitta in Champions League con il Barcellona, in cui la squadra di Pirlo ha mostrato un gap evidente contro una ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Juve deve uscire dalle sabbie mobili dopo i pareggi contro Crotone e Verona e la sconfitta in Champions League con il Barcellona, in cui la squadra di Pirlo ha mostrato un gap evidente contro una ...

sportli26181512 : Juve male in trasferta: lo Spezia sogna l’impresa come nel 2007: Juve male in trasferta: lo Spezia sogna l’impresa… - Dalla_SerieA : Comparazione quote, Sampdoria-Genoa: il derby della Lanterna - - milansette : Udinese-Milan, Pioli vuole difendere la vetta. Ma in Friuli domina il pareggio - sportli26181512 : Samp per correre ancora, Genoa per rilanciarsi: derby di fuoco a Genova: Samp per correre ancora, Genoa per rilanci… - sportli26181512 : Udinese-Milan, Pioli vuole difendere la vetta. Ma in Friuli domina il pareggio: Udinese-Milan, Pioli vuole difender… -

Ultime Notizie dalla rete : Comparazione quote Udinese-Milan, Pioli vuole difendere la vetta. Ma in Friuli domina il pareggio La Gazzetta dello Sport Real Sociedad-Napoli 0-1: Matteo Politano regala 3 punti d’oro per il girone

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito ...

Udinese-Milan, Pioli vuole difendere la vetta. Ma in Friuli domina il pareggio

I rossoneri hanno vinto solamente tre delle ultime dodici partite giocate in trasferta contro i bianconeri, che sono partiti male in questo campionato ...

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito ...I rossoneri hanno vinto solamente tre delle ultime dodici partite giocate in trasferta contro i bianconeri, che sono partiti male in questo campionato ...