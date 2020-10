Commercialista ucciso, nuova svolta nelle indagini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrestato all’alba dai Carabinieri il presunto assassino di Luciano Olino, il Commercialista 60enne trovato assassinato nella notte tra l’8 e il 9 giugno nelle colline di Torino. Ad assassinarlo, un pregiudicato del luogo. G.C, di 42 anni, venditore di auto. Lui e la vittima si conoscevano bene, dato che l’assassino era il suo inquilino in un appartamento di un residence di Precetto Torinese. Il movente sarebbe di carattere economico: i due, da tempo, litigavano per la compravendita di un immobile. L’assassino aveva legato ed imbavagliato Olino, che si trovava all’interno della sua auto, la BMW dentro la quale è stato rinvenuto il cadavere. Dopo averlo imbavagliato, gli avrebbe sparato 6 colpi di pistola per poi tentare di crearsi un alibi, partendo per la Sicilia la notte stessa. Il presunto killer ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrestato all’alba dai Carabinieri il presunto assassino di Luciano Olino, il60enne trovato assassinato nella notte tra l’8 e il 9 giugnocolline di Torino. Ad assassinarlo, un pregiudicato del luogo. G.C, di 42 anni, venditore di auto. Lui e la vittima si conoscevano bene, dato che l’assassino era il suo inquilino in un appartamento di un residence di Precetto Torinese. Il movente sarebbe di carattere economico: i due, da tempo, litigavano per la compravendita di un immobile. L’assassino aveva legato ed imbavagliato Olino, che si trovava all’interno della sua auto, la BMW dentro la quale è stato rinvenuto il cadavere. Dopo averlo imbavagliato, gli avrebbe sparato 6 colpi di pistola per poi tentare di crearsi un alibi, partendo per la Sicilia la notte stessa. Il presunto killer ...

