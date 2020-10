Come vestirsi al casinò, tra dress code e buon gusto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un tempo era proprio questione di stile: chiunque mettesse piede in un casinò sapeva perfettamente di dover rispettare un dress code ben preciso che nella maggior parte dei casi contemplava giacca e cravatta per gli uomini ed abito per le donne. Oggi le cose sono cambiate e così Come avviene in molti altri contesti, anche al casinò le regole per quanto riguarda il decoro sono sicuramente meno rigide. Questo però non significa che si possa trascurare il proprio aspetto ed il proprio outfit, soprattutto se si entra in un casinò famoso. D’altronde, chi non vuole vestirsi bene o rispettare un dress code può sempre trovare delle alternative. Basta per esempio entrare dal proprio PC in dei casino sicuri online che di certo non impone alcun tipo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un tempo era proprio questione di stile: chiunque mettesse piede in un casinò sapeva perfettamente di dover rispettare unben preciso che nella maggior parte dei casi contemplava giacca e cravatta per gli uomini ed abito per le donne. Oggi le cose sono cambiate e cosìavviene in molti altri contesti, anche al casinò le regole per quanto riguarda il decoro sono sicuramente meno rigide. Questo però non significa che si possa trascurare il proprio aspetto ed il proprio outfit, soprattutto se si entra in un casinò famoso. D’altronde, chi non vuolebene o rispettare unpuò sempre trovare delle alternative. Basta per esempio entrare dal proprio PC in dei casino sicuri online che di certo non impone alcun tipo ...

Come vestirsi al casinò di Sanremo Il casinò di Sanremo non impone un vero e proprio dress code ai propri ospiti, che sono però invitati in modo esplicito ad indossare un abbigliamento corretto ma ...

La rivolta di piazza Castello, zaini pieni di bottiglie di birra da lanciare alla polizia

Incappucciati e vestiti di nero, con zaini pieni di bottiglie di birra da lanciare come armi contro le forze dell'ordine. I primi gruppi sono arrivati in piazza Castello con un'ora d'anticipo.

