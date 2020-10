Come il lockdown degli anziani potrebbe dimezzare la mortalità da Covid-19 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Separare la popolazione meno a rischio Covid dando un voucher ai giovani perché possano trasferirsi temporaneamente negli hotel vuoti e mangiare nei ristoranti: fa discutere una proposta avanzata da ... Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) Separare la popolazione meno a rischiodando un voucher ai giovani perché possano trasferirsi temporaneamente negli hotel vuoti e mangiare nei ristoranti: fa discutere una proposta avanzata da ...

Corriere : Che senso ha chiudere i ristoranti alle 18, serrare i cinema e i teatri? «Dobbiamo orientare i comportamenti dei no… - ispionline : I contagi da #Covid19 aumentano in #Europa: come ritardare il #lockdown? L’isolamento selettivo degli anziani pot… - borghi_claudio : Esempi tra gli emendamenti (per carità, come potete vedere doverosi per rendere meno inguardabile il testo di legge… - Sylvie26804002 : RT @MinutemanItaly: Così come l'ho ricevuta così ve la rigiro. Lockdown italiano partirebbe mercoledì 4 novembre, per finire il 7 dicembre.… - ThePRagno88 : RT @MoriMrc: Ripeto quello che ho detto tempo fa. Io non andrò in lockdown. Possono multarmi, arrestarmi, spararmi... comunque non andrò in… -