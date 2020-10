Come funziona il giochino di Google per Halloween (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sta arrivando Halloween e Come ogni anno porta con sé tutto il suo immaginario popolato di spettri, mostri e zucche infestate. E Come da tradizione anche Google dedica il suo doodle di questi giorni alla celebrazione più terrificante dell’anno, ma questa volta la cosa si fa più complessa del solito. Invece di un semplice disegno animato, infatti, il motore di ricerca propone un vero e proprio minigioco a più livelli con cui prendersi una piccola pausa e distrarsi un po’. Fra l’altro i protagonisti del gioco animato sono delle vecchie conoscenze: nel 2016 infatti era stato proposto un percorso animato incentrato sui buffi personaggi della scuola di magia Magic Cat Academy, in particolare il novello gatto Momo che doveva salvare i suoi compagni da un’infestazione di ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sta arrivandoogni anno porta con sé tutto il suo immaginario popolato di spettri, mostri e zucche infestate. Eda tradizione anchededica il suo doodle di questi giorni alla celebrazione più terrificante dell’anno, ma questa volta la cosa si fa più complessa del solito. Invece di un semplice disegno animato, infatti, il motore di ricerca propone un vero e proprio minigioco a più livelli con cui prendersi una piccola pausa e distrarsi un po’. Fra l’altro i protagonisti del gioco animato sono delle vecchie conoscenze: nel 2016 infatti era stato proposto un percorso animato incentrato sui buffi personaggi della scuola di magia Magic Cat Academy, in particolare il novello gatto Momo che doveva salvare i suoi compagni da un’infestazione di ...

AlbertoBagnai : Pacatamente vi rispiego come funziona la democrazia: se non si è contenti, si vota contro il Governo, perché le dec… - borghi_claudio : @ItaNazionalista @emilio638 Il Tar a volte è veloce ma se non altro avrebbe l'utilità di far capire come funziona a… - borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - gallavichexile : chissà come funziona il ritiro della spazzatura nel mondo magico - robycon : @emanuela_alviti Ciao Manu, a te come funziona sull'app ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Covid, dall'Inps arriva il bonus lockdown: cos'è e come funziona Sky Tg24 Google Assistant e App Google non funzionano in Italia: sono down da ieri

Google Assistant e App Google non funzionano e sono down, praticamente inutilizzabili, in Italia da ormai un bel po' di ore e non pare esserci modo di risolvere la cosa.

Catena alimentare: cos’è e come funziona

La catena alimentare è il sistema che sta alla base del nostro ecosistema e ne garantisce l'equilibrio e la sopravvivenza ...

Google Assistant e App Google non funzionano e sono down, praticamente inutilizzabili, in Italia da ormai un bel po' di ore e non pare esserci modo di risolvere la cosa.La catena alimentare è il sistema che sta alla base del nostro ecosistema e ne garantisce l'equilibrio e la sopravvivenza ...