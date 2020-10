Come condannare gli attentati islamisti senza parlare di scontro di civiltà (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le reazioni alle ultime tragedie in Francia riprendono il concetto di Samuel Huntington, ma è una trappola da evitare: le prime vittime degli estremisti sono soprattutto altri musulmani. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le reazioni alle ultime tragedie in Francia riprendono il concetto di Samuel Huntington, ma è una trappola da evitare: le prime vittime degli estremisti sono soprattutto altri musulmani. Leggi

BentivogliMarco : Con i lavoratori i manganelli partivano senza troppe esitazioni. Sciogliere e condannare come in Grecia con… - rubrovit : È guerra e come in guerra bisogna comportarsi Scovare e condannare a morte questi fanatici Tutta Europa dovrebbe ri… - Tony_De_Lellis : RT @carlo_taormina: La magistratura associata con Palamara nel malaffare e nella corruttela usa la violenza,batte il pugno di ferro sulla t… - MarcoFinizio74 : @ModugnoMassimo @De51Fra @NicolaPorro @GioSallusti No Massimo, rileggi il tweet di Porro, non commenta la strage m… - roomspop : non sono da biasimare le lesbiche che si sentono quasi “sporche” ad usare la parola lesbica per etichettarsi ma è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come condannare Come condannare gli attentati islamisti senza parlare di scontro di civiltà - Pierre Haski Internazionale La curva epidemica sale. Si fa verso lo scenario 4, il più grave

L’ultimo più grave previsto caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” ...

L’ultimo più grave previsto caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” ...