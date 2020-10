Circoli Arci e Acli, agenti di commercio, bus turistici, mense e atelier di abiti da sposa: tutti gli esclusi dagli aiuti del decreto Ristori (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti di commercio, molti Circoli Arci e Acli, le mense, il comparto della distribuzione automatica danneggiato dallo smart working, quello dei bus turistici. Ma anche, e a dirlo è il sottosegretario Alessio Villarosa (M5s), “gli atelier di abiti da sposa, sposo e cerimonia, fotografi e videografi, il settore bomboniere, alcuni settori del commercio al dettaglio e degli ambulanti e varie forme di organizzazione di eventi, fiere e mostre”. Sono gli esclusi dagli aiuti previsti dal decreto Ristori, che mette in campo 2,4 miliardi per i parziali indennizzi a fondo perduto alle categorie più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidi, molti, le, il comparto della distribuzione automatica danneggiato dallo smart working, quello dei bus. Ma anche, e a dirlo è il sottosegretario Alessio Villarosa (M5s), “glidida, sposo e cerimonia, fotografi e videografi, il settore bomboniere, alcuni settori delal dettaglio e degli ambulanti e varie forme di organizzazione di eventi, fiere e mostre”. Sono gliprevisti dal, che mette in campo 2,4 miliardi per i parziali indennizzi a fondo perduto alle categorie più ...

