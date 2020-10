Cimiteri chiusi e ingressi contingentati per Ognissanti e giorno dei morti: ecco le regole anti-Covid, decidono i sindaci (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel weekend di Ognissanti e del giorno dei morti i Cimiteri comunali si preparano a ricevere gruppi di numerosi visitatori. Una ricorrenza che quest’anno sarà ancora più sentita, dato che darà la possibilità a molte famiglie che hanno perso i cari durante il lockdown di onorare la loro sepoltura. In tempo di Covid-19 però, anche le commemorazioni per i defunti dovranno adattarsi alle misure di sicurezza. Il nuovo Dpcm non contiene norme per la chiusura dei Cimiteri e la sospensione delle cerimonie, a differenza che durante il lockdown. Spetterà ai sindaci emanare le ordinanze restrittive per gestire il tradizionale afflusso di fedeli e scongiurare assembramenti e rischio di contagi. Ogni Comune decide in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel weekend die deldeicomunali si preparano a ricevere gruppi di numerosi visitatori. Una ricorrenza che quest’anno sarà ancora più sentita, dato che darà la possibilità a molte famiglie che hanno perso i cari durante il lockdown di onorare la loro sepoltura. In tempo di-19 però, anche le commemorazioni per i defunti dovranno adattarsi alle misure di sicurezza. Il nuovo Dpcm non contiene norme per la chiusura deie la sospensione delle cerimonie, a differenza che durante il lockdown. Spetterà aiemanare le ordinanze restrittive per gestire il tradizionale afflusso di fedeli e scongiurare assembramenti e rischio di contagi. Ogni Comune decide in ...

Nel frattempo il Comune con Avm Holding e Veritas informa che fino a lunedì 2 novembre i 16 cimiteri apriranno alle 7.30 e chiuderanno alle 17. Nel rispetto delle norme anti Covid è vietato ...

Cimiteri aperti anche nelle vicine Ottaviano e Striano, qui con programmi straordinari per l’accesso agli impianti. Cinquanta, tra agenti e volontari, per tenere sotto controllo gli ingressi e gli aff ...

