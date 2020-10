Cile | Antileo Mapuche | “Costruiamo una democrazia plurinazionale”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Il cammino per una democrazia “plurinazionale, plurilingue e interculturale” passa per il riconoscimento del ruolo del popolo mapuche nel processo di stesura della nuova Costituzione del Cile. Parola di Elisa Logkon Antileo, nativa, attivista e docente universitaria, esponente della Red por los derechos educativos y linguisticos. L’agenzia Dire la raggiunge al telefono, a Santiago, mentre in Senato si dibattono possibilità e modalità sulla rappresentanza della comunità alla “convenzione costituzionale” che dovrà redigere la nuova Carta fondamentale.