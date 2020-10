CIG Ex Embraco, MinLavoro: Decreto firmato il 25 settembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – In riferimento a quanto dichiarato da Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino a proposito dei 400 lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per cessazione di attività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il Decreto attuativo che autorizza l’Inps a erogare loro l’ammortizzatore sociale è stato firmato dalla competente Direzione generale il 25 settembre 2020. L’Istituto di previdenza – si legge nella nota – “procederà nei prossimi giorni al pagamento delle spettanze, dopo aver perfezionato, con la collaborazione dell’azienda, alcuni aspetti di carattere tecnico”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – In riferimento a quanto dichiarato da Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino a proposito dei 400 lavoratori exdi Riva di Chieri che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per cessazione di attività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che ilattuativo che autorizza l’Inps a erogare loro l’ammortizzatore sociale è statodalla competente Direzione generale il 252020. L’Istituto di previdenza – si legge nella nota – “procederà nei prossimi giorni al pagamento delle spettanze, dopo aver perfezionato, con la collaborazione dell’azienda, alcuni aspetti di carattere tecnico”.

_nap_retep_ : RT @Maxfur4: @Ale_ToddeM5S buonasera sottosegretario sono un ex dipendente della società Ventures ex Embraco le scrivo per unirmi alla rich… - RValsania : RT @Maxfur4: @Ale_ToddeM5S buonasera sottosegretario sono un ex dipendente della società Ventures ex Embraco le scrivo per unirmi alla rich… - Maxfur4 : @Ale_ToddeM5S buonasera sottosegretario sono un ex dipendente della società Ventures ex Embraco le scrivo per unirm… -

Ultime Notizie dalla rete : CIG Embraco Service Unavailable Service Unavailable HTTP Error 503. The service is unavailable.