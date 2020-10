Chris Evans svela: "Donald Trump ha rifiutato di parlarmi due volte" (Di venerdì 30 ottobre 2020) La star Marvel Chris Evans ha rivelato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rifiutato due volte di parlare con lui, nonostante le ripetute richieste da parte dell'attore. Chris Evans, meglio conosciuto nel mondo Marvel come Captain America, ha rivelato recentemente che il Presidente degli USA Donald Trump si è rifiutato di parlare con lui, nonostante la star abbia provato più volte a contattarlo per ottenere un colloquio, ma senza successo. Come ha spiegato al Jimmy Kimmel Live!, Chris Evans avrebbe voluto un colloquio con Donald Trump con l'intenzione di far partecipare il Presidente alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) La star Marvelha rivelato che il Presidente degli Stati Unitihaduedi parlare con lui, nonostante le ripetute richieste da parte dell'attore., meglio conosciuto nel mondo Marvel come Captain America, ha rivelato recentemente che il Presidente degli USAsi èdi parlare con lui, nonostante la star abbia provato piùa contattarlo per ottenere un colloquio, ma senza successo. Come ha spiegato al Jimmy Kimmel Live!,avrebbe voluto un colloquio concon l'intenzione di far partecipare il Presidente alla ...

