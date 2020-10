Chiusura di asili e scuola dell’infanzia in Campania | le date ufficiali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Notizia nell’aria già da alcuni giorni, ma a partire dal 2 novembre sarà ufficiale ed operativa ladidell’infanzia in. Da alcune ore a questa parte sta girando su WhatsApp la presunta ordinanza della Regione e, secondo quanto comunicato poco fa dal governatore Vincenzo De Luca durante una diretta Facebbok, possiamo ormai considerare ufficiale la decisione. Si tratta del primo provvedimento nel Paese che coinvolge anche le attività scolastiche dei bambini che vanno da 0 a 5 anni. Va dunque ripreso un argomento estremamente delicato per tante famiglie in Italia, dopo alcuni aggiornamenti in merito fornito alcune settimane fa. A testimonianza del fatto che le misure parziali prese su scala nazionale e locale, almeno per ora, non si sono rivelate efficaci ...