Chiusura delle scuole Puglia, l'epidemiologo: "Decisione sofferta quanto necessaria" (Di venerdì 30 ottobre 2020) "La scuola rappresenta un fattore facilitante per la diffusione del virus". Secondo l'epidemiologo Per Luigi Lopalco non c'era alternativa: la Chiusura delle scuole in Puglia è assolutamente necessaria, a causa dell'aumento nel numero di casi proprio in corrispondenza con il ritorno degli studenti tra le aule. Così, tramite i social, ha lanciato un messaggio al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, spiegando le motivazioni per cui appoggia l'ordinanza del governatore dem Michele Emiliano.

