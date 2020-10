“Chiuse tutte le scuole | di ogni tipo” Boom di contagi da Covid | nuova ordinanza del presidente della Regione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Stop alle attività in presenza anche nelledell’infanzia in Campania da lunedì 2 novembre “e fino al 14 novembre”. E’ quanto stabilisce l’numero 86 firmata dalCampania Vincenzo De Luca, in via di pubblicazione, contenente la conferma di alcune disposizioni già in atto e ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da-19. LaCampania conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per leprimarie e secondarie fino al 14 novembre. La precedenteprevedeva la sospensione delle attività di dattiche in presenza fino a domani, 31 ottobre. ...