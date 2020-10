"Chiuderà tutto, solo perché non sa cosa fare". Senaldi e Conte, uomo solo allo sbando: in 10 punti, si è schiantato sui pieni poteri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche Giuseppe Conte sembra destinato a finire nel tritacarne degli uomini che vollero farsi re. Sociologi, sondaggisti, politologi e perditempo vari continuano a ripeterci che siamo nell'epoca che brucia leader come fiammiferi e dove i politici durano lo spazio d'un mattino. Il sedicente avvocato del popolo non è un leader, non è un politico ma si avvia anche lui al tramonto dopo aver ballato un paio di stagioni. Sei mesi fa era un uomo solo al comando, nella sala operativa della Protezione Civile, oggi è un uomo solo allo sbando. Il Pd lo critica perché è troppo morbido, M5S lo attacca perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche Giuseppesembra destinato a finire nel tritacarne degli uomini che vollero farsi re. Sociologi, sondaggisti, politologi e perditempo vari continuano a ripeterci che siamo nell'epoca che brucia leader come fiammiferi e dove i politici durano lo spazio d'un mattino. Il sedicente avvocato del popolo non; un leader, non; un politico ma si avvia anche lui al tramonto dopo aver ballato un paio di stagioni. Sei mesi fa era unal comando, nella sala operativa della Protezione Civile, oggi; un. Il Pd lo critica; troppo morbido, M5S lo attacca; ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiuderà tutto Savona, centro benessere non rispetta la chiusura disposta dal Dpcm: la polizia locale li fa chiudere SavonaNews.it "Chiudere i teatri è assurdo C’erano già regole adeguate"

I teatri chiusi sono una mazzata anche per la Maremma. L’impossibilità di fruire di spettacoli musicali o di prosa, come pure l’accesso proibito alle sale cinematografiche dettato dall’ultimo Dpcm ris ...

Lockdown, Milano può chiudere per prima: nel weekend Sala vede Fontana

Nel weekend, la Lombardia travolta dal Covid prepara 4.000 nuovi posti letto e vede avvicinarsi l'ombra lunga del lockdown. Domenica il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano ...

