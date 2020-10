Chiude la rianimazione, personale trasferito (Di venerdì 30 ottobre 2020) E, mentre si attende il completamento della la giunta, e la la convocazione del primo consiglio comunale (è trascorso più di un mese dai risultati elettorali…), come già preventivato da settimane, è giunta la decisione dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno di dare lo stop alle attività del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, unica struttura operante sul territorio metelliano. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 30 ottobre 2020) E, mentre si attende il completamento della la giunta, e la la convocazione del primo consiglio comunale (è trascorso più di un mese dai risultati elettorali…), come già preventivato da settimane, è giunta la decisione dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno di dare lo stop alle attività del reparto die terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, unica struttura operante sul territorio metelliano. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

salernonotizie : Nuovi contagi nel salernitano, chiude la rianimazione a Cava. Le parole del sindaco - andpellegrino : Chiude la Rianimazione dell’ospedale di Cava. Servalli: «Azienda costretta a divorare se stessa» - ottopagine : Chiude rianimazione a Cava, Servalli: 'Scelta immediata' #CavadeTirreni - gabryjoy : RT @intuslegens: Gli ospedali son vuoti. In rianimazione non c’è nessuno. Facciamo un patto. Chi ha paura si chiude in casa. Chi ritiene i… - bovigus1 : RT @intuslegens: Gli ospedali son vuoti. In rianimazione non c’è nessuno. Facciamo un patto. Chi ha paura si chiude in casa. Chi ritiene i… -