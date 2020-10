Chimenti: “Palermo, ecco cosa serve per vincere. Ci vorrà tempo, nel girone di ritorno può accadere di tutto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) "La bicicletta la feci solo a Palermo, mi sentivo felice. Sono stati due anni speciali, l’unico rammarico è la finale di Coppa Italia".Inizia così la lunga intervista rilasciata ai microfoni del 'Giornale di Sicilia' da Vito Chimenti. L'ex attaccante rosanero, attuale rappresentante dei tifosi nella consulta d'indirizzo del club che sarà composta anche dall'ex presidente del tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta, in rappresentanza del Comune, e dall'avvocato Santi Magazzù per la nuova società di viale del Fante, è tornato a snocciolare numeri e ricordi della sua avventura nel capoluogo siciliano."Mi aveva portato a Palermo Nando Veneranda, mio compagno di squadra nel Matera e poi allenatore a Palermo, durante la partita provai la famosa 'bicicletta', saltando il difensore azzurro Catellani, e sentii ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) "La bicicletta la feci solo a Palermo, mi sentivo felice. Sono stati due anni speciali, l’unico rammarico è la finale di Coppa Italia".Inizia così la lunga intervista rilasciata ai microfoni del 'Giornale di Sicilia' da Vito. L'ex attaccante rosanero, attuale rappresentante dei tifosi nella consulta d'indirizzo del club che sarà composta anche dall'ex presidente del tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta, in rappresentanza del Comune, e dall'avvocato Santi Magazzù per la nuova società di viale del Fante, è tornato a snocciolare numeri e ricordi della sua avventura nel capoluogo siciliano."Mi aveva portato a Palermo Nando Veneranda, mio compagno di squadra nel Matera e poi allenatore a Palermo, durante la partita provai la famosa 'bicicletta', saltando il difensore azzurro Catellani, e sentii ...

