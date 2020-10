Chiesa: “Ringrazio la Fiorentina. Ho saputo della Juve negli ultimi giorni, sono felice di indossare questa maglia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla Juventus, Federico Chiesa è stato presentato alla stampa. Queste le parole dell’esterno bianconero: “Ci tengo a ringraziare la Fiorentina e Firenze, per questi 14 anni in cui sono cresciuto. Ringrazio della Valle e Commisso e tutti i tifosi viola. Ho saputo degli interessi della Juve negli ultimi giorni di mercato, sono davvero molto felice di scendere in campo con questa maglia prestigiosa. Offese a mio fratello? Non voglio fare nessuna polemica, le offese ricevute da mio fratello sono fatte da persone che usano i social solo per offendere. Non penso centrasse ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrivato nell’ultimo giorno di mercato allantus, Federicoè stato presentato alla stampa. Queste le parole dell’esterno bianconero: “Ci tengo a ringraziare lae Firenze, per questi 14 anni in cuicresciuto. RingrazioValle e Commisso e tutti i tifosi viola. Hodegli interessidi mercato,davvero moltodi scendere in campo conmaglia prestigiosa. Offese a mio fratello? Non voglio fare nessuna polemica, le offese ricevute da mio fratellofatte da persone che usano i social solo per offendere. Non penso centrasse ...

