Chiellini Juventus, il capitano torna in gruppo: subito titolare? I dettagli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiellini Juventus – Finalmente ritorna Giorgio Chiellini. Il capitano, riporta il Corriere dello Sport, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi nella prima sfida europea in casa della Dinamo Kiev è superato. In base a questo punto, il difensore della Vecchia Signora è pronto a rispondere presente all'appello di Pirlo e a giocare con lo Spezia. Non è certo, però, che giochi dal 1′. Chiellini Juventus, in campo subito? Questo perché c'è l'impressione che si punti a non fallire l'appuntamento in casa del Ferencvaros di mercoledì prossimo. A Budapest, infatti, non ci sarà ...

