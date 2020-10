Chicco Biondo dei Modà coltiva l’amore, audio e testo del nuovo singolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chicco Biondo dei Modà è un brano che cura con la forza dell’amore. Kekko Silvestre e i suoi sono tornati in radio con un nuovo singolo che ha dato un seguito a Cuore Di Cemento, primo brano slegato dall’ultimo album Testa O Croce. L’amore è ancora al centro del racconto del nuovo brano con il quale anticipano un lavoro di più ampio respiro e che seguirà Testa O Croce. Il disco era stato rilasciato nel 2019, dopo la pubblicazione dei singoli Quel Sorriso In Volto e Quelli Come Me. Il ritorno dei Modà era stato segnato anche da un lungo tour che hanno tenuto nei palasport e che, in parte, hanno rimandato. Il gruppo di Silvestre avrebbe dovuto anche esibirsi all’Arena di Verona, dal momento che l’emergenza sanitaria ha fermato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)dei Modà è un brano che cura con la forza dell’amore. Kekko Silvestre e i suoi sono tornati in radio con unche ha dato un seguito a Cuore Di Cemento, primo brano slegato dall’ultimo album Testa O Croce. L’amore è ancora al centro del racconto delbrano con il quale anticipano un lavoro di più ampio respiro e che seguirà Testa O Croce. Il disco era stato rilasciato nel 2019, dopo la pubblicazione dei singoli Quel Sorriso In Volto e Quelli Come Me. Il ritorno dei Modà era stato segnato anche da un lungo tour che hanno tenuto nei palasport e che, in parte, hanno rimandato. Il gruppo di Silvestre avrebbe dovuto anche esibirsi all’Arena di Verona, dal momento che l’emergenza sanitaria ha fermato ...

Da oggi, venerdì 30 ottobre, è disponibile in digitale “Chicco biondo”, singolo inedito dei MODÀ, una nuova ballad dal respiro romantico, dotata di un crescendo musicale che sottolinea la carica ...

