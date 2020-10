Chiara Ferragni si mostra senza veli con il pancione | “Ora si vede davvero”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 ottobre 2020)con ilin bella vista come Emily Ratajkowski Dopo Emily Ratajkoswki, anchesiinai suoi follower, mettendo ben in evidenza il. La gravidanza è giunta alla 18esima settimana e l’influencer cremonese è ben fiera dire il rigonfiamento con un dolce sorriso sulle labbra mentre si scatta la foto nello specchio; nella didascalia,scrive: “Finalmente si”. C’è grande attesa in casa Ferragnez per questo secondo arrivo in famiglia: come hanno annunciato i genitori qualche tempo fa, Leone avrà presto una sorellina. ...