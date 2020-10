Chiara Ferragni e Fedez | Leone gioca e si fa male | «Ecco il riassunto di questo 2020»

trash_italiano : Leone Ferragni bacia un’amichetta. Un utente chiede: 'e se fosse stato un amichetto?' Chiara Ferragni risponde:… - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - ChiaraFerragni : Vi piace? - ClaudiaBruno00 : RT @Emanuela2011: Comunque, dopo l'appello di Chiara Ferragni e Fedez, la situazione è migliorata tantissimo ?? - Assiolo2 : Una mora gnocca è gnocca davvero, la bionda solo perché è bionda diventa Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

DiLei

Fedez, Leone gioca e si fa male: «Ecco il riassunto di questo 2020». I milioni di followers dei Ferragnez amano seguire la quotidianità dei loro beniamini e sono affezionati al piccolo Leo e alle sue ...È un periodo particolare in casa Ferragnez, dove Fedez si è rotto un ginocchio giocando a basket, mentre Chiara Ferragni è in attesa del suo secondo bambino. Per la gioia del piccolo Leo, che così può ...