“Chiamerò tutti anestesisti in pensione. Siamo in guerra”: la decisione di Verdoliva (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho inviato una lettera a Silvestro Scotti dell’ordine dei medici di Napoli per avere l’elenco degli anestesisti in pensione. Li chiamerò uno a uno” così il direttore generale dell‘Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva lancia la missiva dall’esterno dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nosocomio che da oggi accoglie solo pazienti Covid. “Siamo in guerra – tuona Verdoliva – e nessuno si può sottrarre. Li chiamerò io personalmente e gli chiederò se possono tornare in servizio, servono tutti“. L'articolo “Chiamerò tutti anestesisti in pensione. Siamo in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho inviato una lettera a Silvestro Scotti dell’ordine dei medici di Napoli per avere l’elenco degliin. Li chiamerò uno a uno” così il direttore generale dell‘Asl Napoli 1, Cirolancia la missiva dall’esterno dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nosocomio che da oggi accoglie solo pazienti Covid. “in guerra – tuona– e nessuno si può sottrarre. Li chiamerò io personalmente e gli chiederò se possono tornare in servizio, servono“. L'articolo “Chiameròinin ...

