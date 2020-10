Chi lancia molotov potrebbe essere processato per uso di armi da guerra

Leggi su agi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Lesonoda, così è previsto nella giurisprudenza. Per questo la procura di Milanoincludere anche il reato di "fabbricazione e porto dida" nell'inchiesta sui disordini avvenuti lunedì sera in Corso Buenos Aires a Milano. In 300 si sono presentati, subito dopo l'uscita del Dpcm che prevedeva nuove chiusure per contenere il Covid, in piazza Argentina e sono arrivati fino al Palazzo della Regione distruggendo cassonetti, motorini e vetrine, nel corso di un corteo non autorizzato. Ad un certo punto sono statete bombe carta e anche una bottiglia incendiaria. Il dispositivo delle forze dell'ordine ha tentato di contenere i danni e ha portato alla denuncia di 28 persone, ...